俳優・ともさかりえ（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。21日に年内での活動休止（コールドスリープ）を発表したテクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）の3人との4ショットを披露した。【写真】「5リットルくらい泣いた」ともさかりえ＆“コールドスリープ”Perfumeの4ショットともさかは、22日、23日に東京ドームで開催されたPerfumeの公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス”