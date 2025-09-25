柔道男子100キロ級シドニー五輪金メダリストで全日本柔道連盟理事の井上康生氏（47）が25日、東京都文京区の講道館で、ウクライナのジュニア選手団16人に技術指導を行った。スポーツ庁が推進する国際交流事業の一環。現役時代に得意としていた内股を伝授した。6月から国際柔道連盟の理事も務める井上氏。「世界中には柔道を心から愛して取り組んでいる人たちがいる。世界の柔道の発展に寄与できるように努力したい。宗主国の日