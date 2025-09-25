トヨタが建設を進めている「実験都市」の実証実験がきょうから始まりました。今後、AIや自動運転などの先端技術を実際の生活に取り入れながら研究が進められていきます。記者「敷地内では電動モビリティーを使って移動する人もいます」実験都市「ウーブン・シティ」ではAIを使った自動運転技術のテストコースを備えていて、信号と車を連携させるなど公道では難しい実験が行われます。この都市には、トヨタグループだけでなく、7つ