「男女の関係はありません」と繰り返したが…。妻子ある職員と10回以上。前橋市長の“ホテル通い”に波紋が広がっている。市役所には朝から500件をこえる電話が寄せられ、その9割ほどが市長の言動に否定的な意見だったと言う。記録的短時間大雨情報が出された日もホテルに妻子ある職員との“ラブホテル通い”が報じられた前橋市長。緊急会見から一夜明け、早くも“公務ドタキャン”が起きるなど波紋が広がっている。前橋市・小川晶