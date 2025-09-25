【Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト】 9月25日19時 配信 日本マイクロソフトは9月25日19時に配信した「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」にて、「ガングレイヴゴア」新作トレーラーを発表した。 本作は「ガングレイヴゴア」の完全リメイクをうたう作品。不死身の「グレイヴ」が二丁拳銃「ケルベロス」と変形する棺桶「デスハウ