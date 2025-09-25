フリーアナウンサーの青木源太氏が２５日、関西テレビ内で行われたカンテレ「２０２５年秋の改編記者発表会」に出席し、自身がＭＣとして出演中の情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（毎週月〜金曜・午後１時５０分）についてアピールした。同番組は２０２３年１０月から、関西ローカル番組としてスタート。ハイヒール・リンゴや小籔千豊など関西らしい個性豊かな出演者とＭＣを務める青木アナのやり取りや、昼ドラのよう