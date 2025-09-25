◆パ・リーグオリックス―ロッテ（２５日・京セラドーム）ロッテのドラフト１位・西川史礁外野手が「１番・左翼」でスタメン出場。４点リードで迎えた４回１死二、三塁の好機で左前に２点打を放って、貴重な追加点を挙げた。初回の三塁内野安打に続く一打で、３７度目のマルチ安打をマーク。４回までに３打席立って４１８打席とし、この一戦を含めて残り７試合で、規定打席（４４３）クリアも射程に捉えた。