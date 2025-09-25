◆イースタン・リーグヤクルト２―８巨人（２５日・戸田）巨人の三塚琉生外野手が本塁打を含むマルチ安打を放った。イースタン・ヤクルト戦に「５番・左翼」で先発出場。２点リードの３回２死二塁の第２打席で、ヤクルトの先発・西濱に対するとカウント３―１から１３１キロの変化球を豪快に右翼防球ネットに突き刺す９号２ラン。「打ったのはスライダー。（感触は）良かったです」と振り返った。橋本２軍打撃コーチは「１番