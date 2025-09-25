亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 今回の映像はイセエビです。鹿児島県阿久根市ではいま「伊勢えび祭り」が開かれていて、県内外の方々が旬の味に舌鼓を打っています。 こちらは阿久根市の佐潟港です。午前5時半、近くの海でとれたイセエビを網から外す作業が行われていました。 イセエビは、これからが身がしまり、旬を迎えます。 （イセエビ漁師・濱崎聡