ゴミを処理する新たなリサイクル施設が日置市に完成し、25日、落成式がありました。 鹿児島県日置市に完成したのは、家庭から出る資源ごみや粗大ごみなどを処理する「資源循環プラザ アクロスひおき」です。 日置市は、これまで市が運営する施設で市民が出したごみを処理していましたが、老朽化で今月末に閉鎖し、来月から民間施設のアクロスひおきでごみを処理します。 施設では、5センチまでの大きさの金属やプラスチックなど