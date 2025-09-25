ユーロ圏１０年債利回り格差伊８３ｂｐとやや傾向 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%） ドイツ2.742 フランス3.565（+82） イタリア3.571（+83） スペイン3.299（+56） オランダ2.905（+16） ギリシャ3.432（+69） ポルトガル3.157（+42） ベルギー3.29（+55） オーストリア3.042（+30） アイルランド2.98（+24）