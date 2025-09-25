欧州株銀行株が売られる、ドイツ銀行は１．６％超の下げ 東京時間19:19現在 英ＦＴＳＥ100 9224.78（-25.65-0.28%） 独ＤＡＸ23493.70（-173.11-0.73%） 仏ＣＡＣ40 7778.63（-48.82-0.62%） スイスＳＭＩ 11918.54（-60.29-0.50%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【銀行株】 東京時間19:19現在 ＨＳＢＣ 1021.00（-16.20-1.56%） バークレイズ380.25（-4.80-