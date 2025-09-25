東京・赤坂の交差点で、出合い頭の事故が発生しタクシーがひっくり返り、運転手や乗客ら4人が搬送されました。事故の瞬間を捉えた映像では、白いタクシーが交差点を横切り、車と衝突してひっくり返る様子が確認できます。25日午後1時ごろ、東京・港区赤坂の交差点で、乗用車とタクシーが出合い頭に衝突しました。事故現場を見た人は「明らかに物と物がぶつかった『ドン』という音がして、気づいた頃には車がひっくり返っていた」と