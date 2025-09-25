厚生労働省は、違法になる可能性がある美容医療の具体例を示した通知を都道府県などに出した。医師以外の「カウンセラー」による治療法の提案や、医師がメールやチャットのやりとりだけで診断・処方することなどを挙げた。保健所が立ち入り検査を実施する時の判断に生かしてもらう。問題がある事例として、カウンセラーが「二重まぶたにしてほしい」などの希望を聞き取り、具体的な治療法を提案するのは医師法に違反する行為と