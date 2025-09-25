Kis-My-Ft2¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬MC¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÈÖÁÈ¡Ø10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤­¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡È¥¤¥«¥²¡¼¥à¡É¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£´ë²è¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡£4·î¤Ë¿¼Ìë¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´ë²è¤¬¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤â±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤ÊKis-My-Ft2¡¦Æó³¬Æ²¹â»Ì¤¬¡¢timelesz¡¦ÃöËó¼þÅÎ¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤È±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£¤¹¤ë¤È¥²