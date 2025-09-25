岐阜県多治見市で25日午後、車いすに乗った高齢男性がはねられて死亡し、警察がひき逃げ事件として調べています。警察と消防によりますと、午後2時半ごろ、多治見市前畑町の横断歩道のない交差点で、車いすとトラックの事故があったと目撃者から110番通報がありました。車いすに乗っていた71歳の男性は頭から出血していて、救急搬送の際は会話ができる状態でしたが、病院で死亡しました。事故を起こしたとみられるトラック