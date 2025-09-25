浦和レッズは25日、公式サイトを通じて「ソーシャルメディアにおける誹謗中傷について」との声明を発表した。浦和は声明の中で「一部選手の個人ソーシャルメディア(SNS)アカウントに対し、ダイレクトメッセージやコメントを通じて、人格を傷つけるような誹謗中傷を複数確認しております」と説明。「浦和レッズは、これらの行為を断じて容認いたしません。これは、当事者の心身に影響を及ぼすだけでなく、批判や叱咤激励の範囲