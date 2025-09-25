フラダンスの発表会がこのほど（２１日）山形市で開かれ「フラガールズ甲子園」に今年初出場を果たした「やまがたフラガールクラブ」のメンバーも、優雅なダンスを見せました。 【写真を見る】メンバー全員が新たに意識していることは？ "フラガールズ甲子園" 今年初出場のチームが堂々の演技！ 山形市でフラダンスの発表会（山形） この発表会は、山形市のフラダンススタジオ「フェティア