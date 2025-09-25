ダウンタウンの浜田雅功による冠番組『浜ちゃんが！』（読売テレビ制作・日本テレビ系）が9月24日の放送で最終回を迎えた。事前予告のない突然の終了発表に、困惑の声が相次いでいる。「『浜ちゃんが！』は2003年10月にスタートした『浜ちゃんと！』の後番組の位置づけ。浜田さんが毎週、ゲストとともにさまざまな企画に挑戦する“ユルい”作りの深夜番組でファンも多かったですね。浜田さんは1997年10月から読売テレビの深夜枠