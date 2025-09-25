呉市の大和ミュージアムとアメリカの戦艦ミズーリ記念館は２０２５年、姉妹館として提携１０周年を迎えました。それを記念した展示が２５日、お披露目されました。アメリカの戦艦ミズーリは日本の降伏文書の調印式が行われた歴史的な軍艦です。大和ミュージアムはハワイにある記念館と姉妹館提携を結んでいて、２５日から仮の展示室でミズーリの精巧な模型の展示が始まりました。呉市を訪れてい