秋の味覚、サンマ。今年のサンマは大ぶりで脂のりも良く、安い！ただ、『食べたいけどグリルで焼くとニオイもつくし、掃除も大変…』と、悩む人もいるのでは？そんなあなたに朗報！今、超簡単なサンマの食べ方がSNSで話題に。『今年のサンマは良いぞ！実は、茹でて食うのもめちゃくちゃうまい』え、サンマを茹でる！？投稿者に作り方を聞くと…まずはお湯を沸かして、10秒。火を極弱火にして3分加熱し…ひっくり返して、さらに3分