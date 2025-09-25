日本時間24日、石破総理は国連総会で一般討論演説に臨んだ。どのようなメッセージを打ち出したのか、石破総理に同行し現地取材を行ったテレビ朝日政治部の官邸担当 佐々木一真記者に聞いた。【映像】力強く演説する石破総理━━石破総理は国連総会に出席するためにニューヨークを訪問し、トランプ大統領と面会したというが、どのような状況だったのか？「トランプ大統領は各国の首脳を招いて歓迎会を開いた。そこに石破総理も出