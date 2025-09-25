10月4日（土）・5日（日）に東京ドームシティ シアターGロッソで開催される、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』初のファンミーティング＜祝4周年・カリスマ感謝祭＞の生配信が決定。視聴チケットの販売も本日よりスタートした。本イベントは、11月から始まる＜カリスマガンボツアー＞の見どころ紹介やファン参加型の抽選コーナーなど、“ライブとはまた異なる距離感と熱量”を体感できるトークイベントとして開催される。