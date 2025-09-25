ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > モー娘。横山玲奈、メニエール病を公表 上海・台北公演欠席へ モデルプレス モー娘。横山玲奈、メニエール病を公表 上海・台北公演欠席へ 2025年9月25日 19時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 モーニング娘 \25の横山玲奈が「メニエール病」との診断を受けたと25日、発表された 9月末のコンサートやイベント3公演を欠席するという 記事を読む おすすめ記事 『相棒』歴代相棒が総登場！25周年記念特別映像が公開 2025年9月24日 18時0分 【早稲田大学】第25回 早稲田ジャーナリズム大賞ファイナリスト発表 2025年9月25日 14時0分 駒木根葵汰、新原泰佑ら『25時、赤坂で』Season2の喜びを語る「前作を上回るようなSeason2に」 2025年9月24日 6時0分 25歳人気俳優、デビューきっかけは広瀬すずのスカウト「かっわいい顔している子がいるぞ！」 2025年9月19日 14時25分 井上芳雄、25年前『エリザベート』初演時に犯した“ミス”に山崎育三郎らが爆笑 2025年9月19日 4時0分