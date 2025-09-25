【Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト】 9月25日19時 配信 カプコンは、「モンスターハンター ストーリーズ」及び「モンスターハンターストーリーズ2～破滅の翼～」をXbox one向けに11月14日に発売する。 発表は9月25日19時より配信された「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」