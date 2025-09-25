安田大サーカスのクロちゃんが、25日までに自身のエックスを更新。喉の手術を受けたことを写真で報告し、反響が集まっている。【写真】酸素マスクをつけて横になる姿が痛々しいクロちゃん以前「喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します」と説明していたクロちゃん。今回の投稿では、酸素マスクを付けてベッドに横たわる写真をアップし「声帯ポリープ切除手術、無事終わりました！当分声は出せないけど早く治すの