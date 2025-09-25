新潟・出雲崎町にある昭和の博物館「出雲崎レトロミュージアム」の公式Xが2025年9月25日、焼き芋を透明な容器に入れて販売する「焼き芋自動販売機」で繰り返し使うための容器を回収する箱に、タバコの吸い殻や生ゴミなどを捨てられる問題が横行していると訴えた。館長は取材に、回収箱とは別にゴミ箱があり、防犯カメラや警告文などで対策しているにもかかわらず、ゴミ捨ての影響で大量の空き容器が再利用できなくなったと明かして