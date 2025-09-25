日本テレビの中島芽生アナウンサーが２５日、自身のインスタグラムで今年２月に双子の男児を出産したことを発表した。中島アナは「今年の２月に双子の男の子を出産いたしました」と報告。「そっくりでいて、全然違う２人との毎日は、驚きと感動の連続、そしてとても興味深いものです」とつづった。出産してからの日々について「２人の命と必死に向き合っていましたら、あっという間に時が過ぎ、気づけば半年以上が経っており