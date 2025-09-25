メ～テレ（名古屋テレビ） 通報を受けたにもかかわらず救急車を出動させず、路上生活する男性を死亡させたとして、岐阜県土岐市の消防士3人が書類送検されました。 業務上過失致死の疑いで書類送検されたのは、土岐市北消防署の37歳と48歳、52歳の男性消防士3人です。 警察によりますと、3人は今年1月に「路上生活する男性(当時58歳)が倒れている」という通報を受けたにもかかわらず救急車を出動させず、過失によっ