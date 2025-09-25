◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第２日（２５日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）世界ランキング１０６位で、大会推薦出場の望月慎太郎（木下グループ）が逆転され１回戦で敗れた。同１２位で３度の４大大会準優勝があるカスパー・ルード（ノルウェー）に６−４、１−６、１−６で敗退した。望月は、第１セットを奪い、第２セットの最初のゲームで、相手のサービスゲームをブレイク。流れは望月