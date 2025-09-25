ノートPCや書類などをすっきり無駄なく収納でき、シンプルなデザインでオン・オフ問わず使えるエレコムの大人気多機能リュック「MNL CITY PACK」シリーズより、ミニマルなシルエットとコンパクトなサイズ感の「MNL CITY PACK LITE（エムエヌエル シティパック ライト）」シリーズ（1万7800円〜）が発売されました。ラインナップは、100％リサイクルCORDURA素材を使用した「MNL CITY PACK LITE CORDURA re／cor」（1万7800円）、高