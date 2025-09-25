メ～テレ（名古屋テレビ） 記録的な大雨で多くの車が水に浸かった三重県四日市市の地下駐車場を、一見勝之知事が視察しました。 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、12日夜の記録的な大雨により、274台の車が水に浸かりました。 25日は一見知事が現場に入り、四日市市の森智広市長らと被害状況を確認しました。 「水の怖さというか、(水の跡の)線がくっきりとついていて、かなりの水の量という