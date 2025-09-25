福岡県内でことし確認されたニセ電話詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額が84億円を超えました。過去最悪のペースで被害が拡大しています。 警察によりますと、福岡県内でのことし8月末までのSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額はおよそ50億7000万円で、去年の同じ時期に比べ3億円近く増えています。また、ニセ電話詐欺の被害額はおよそ33億4000万円で、過去最悪だった去年1年間の被害額をすでに10億円以上、上回りまし