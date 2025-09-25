メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県桑名市は、市内に住む18歳までの子どもに、それぞれ新米2kgを届けます。 桑名市が打ち出した「こども応援新米プロジェクト」では、市内に住む18歳以下の子ども全員に、それぞれ今年収穫の三重県産銘柄米2kgを無料で配ります。 市によりますと、物価高騰で特に子育て世帯が家計に大きく影響を受けていることから、国からの交付金を活用して事業を計画したということです。 対象は約2