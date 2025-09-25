え、え、トラックが下がってくる…！NEXCO中日本東京支社が2025年9月21日、公式Xにある動画を投稿しました。【怖すぎる!!】これが「無人のまま後退するトラック」の映像です（動画で見る）この動画は、料金所のそばに停車していた高速道路パトロールカーのドライブレコーダーが記録したものです。映像には、トラックが料金所のレーン内に停車して運転手がクルマから降りた後、ゆっくりと後退していく様子が収められています。