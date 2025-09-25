開業から3年を迎えた西九州新幹線。JR九州は、去年1年間の利用者数が、前の年を上回ったと発表しました。JR九州は、佐賀県の武雄温泉と長崎を結ぶ西九州新幹線について、22日までの1年間の利用客が開業1年目と比べ8パーセント多い延べ262万人で、開業から3年間の累計でおよそ758万人になったと発表しました。また、通勤・通学定期「新幹線エクセルパス」の利用者数は、西九州新幹線が開業した2022年9月と比べて、471人多い69