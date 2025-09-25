MBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）が、夢のスペシャルおせち「関西オールスターおせち 2026」を限定販売する。【写真】『水野真紀の魔法のレストラン』「関西オールスターおせち 2026」全容同番組は、2001年4月に放送スタートし、25年目を迎えた。この感謝の気持を込めて、関西が誇るスターシェフ考案の豪華料理と、関西の名店の味が三段お重に集結する。おせちの詳細は、10月1日