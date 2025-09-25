２５日午後４時半頃、千葉市稲毛区弥生町の千葉大西千葉キャンパスの実験室で、「実験に使用する機械が燃えている。初期消火に失敗した」と１１９番があった。消防によると、約５０分後に鎮火したが、実験機械や排煙設備が燃え、女性（２３）が腕に軽いやけどを負った。県警や消防が出火原因を調べている。