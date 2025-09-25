◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)ドジャースの佐々木朗希投手がメジャー復帰を果たしました。この日はリリーフ起用となるも、1イニングを三者凡退と好投。試合後に、ロバーツ監督がその姿を称賛しました。ロバーツ監督は、佐々木投手の堂々としたピッチングについて「彼はまるで別人のように見えました。以前よりも自信と確信が増していると思います。それに今年の序盤よりも球の勢