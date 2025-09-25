金沢市の小学校で先日、地域の枠を超えた運動会が開催されました。災害が相次ぐ中で、「自分たちも何かできることをしたい」という子どもたちの声が形になった「防災運動会」です。楽しみながら学ぶ 命を守る知恵金沢市中央消防署職員「消火器見たことあるかな？」子ども「ある！ある！幼稚園で見た！」「俺も！」水の入った消火器で的を倒したり、消防ホースを転がしてボウリングをしたりと、子どもたちは、ゲーム感覚で楽しみな