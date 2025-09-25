石川県七尾市中島町に伝わり、国の重要無形民俗文化財にも指定されている「お熊甲祭（おくまかぶとまつり）」2024年に豪雨の影響で中止になった祭りは20日、2年ぶりに通常開催され、地域に再び活気が戻りました。「おいさーおいさー」威勢の良いかけ声とともに練り歩く高さおよそ20メートルの深紅の枠旗（わくばた）。2年ぶりの開催に祭りの参加者たちからは笑顔が溢れます。それぞれの集落から繰り出した神輿と枠旗が、天狗の面を