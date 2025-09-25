秋篠宮さまと長男・悠仁さまが、親子おふたりで大阪・関西万博を視察されました。９月２４日から大阪・関西万博を視察されている悠仁さま。２５日午後からは父・秋篠宮さまが合流され、親子おふたりでさまざまなパビリオンに足を運ばれました。まず訪問されたのは「オランダ館」。ここでは、水を使って新たな再生エネルギーを作る技術などについて説明を受けられたほか、手に持ったライトで展示物に触れると明かりが変化する