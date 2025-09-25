プロゲーミングチームDetonationN FocusMe（デトネーション・フォーカスミー）が25日、幕張メッセで開催中の『東京ゲームショウ2025（TGS）』で行われた「G TUNE新製品発表トークセッション」に登壇。競技シーンの視点から、新登場のG TUNEゲーミングPCの魅力について紹介した。【画像】本日発売！真っ赤なボディが印象的な「G TUNE P5」■タイプC端子や収納に感動「ゲーマー目線の配慮」登壇したのはネフライト、ナウマン、竹