東京の女子大学生が滋賀の山で遭難か。９月２５日の捜索では見つかりませんでした。行方不明になっているのは、東京都荒川区に住む２１歳の女子大学生です。警察によりますと、女子大学生は２３日から米原市の登山口で登山届を提出して霊仙山に登り、２３日午後１時ごろ、頂上で撮った写真を家族へ送信したあと、連絡が途絶えたということです。大学生は１人で登山したとみられています。２４日夜、「連絡が取れない」と家族