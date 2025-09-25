これからの気象情報です。 25日(木)夜～26日(金)にかけて大雨となるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。 ◆26日(金)の天気 ・上越地方 午前中は雨が降りやすく、とくに朝は雨脚が強まるところもあるでしょう。 一方、午後は次第に晴れてくる見込みです。 ・中越地方 沿岸部では、朝にわか雨のところがありますが、日