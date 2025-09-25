９月２６日（金）の近畿地方は、真夏日が復活。天気が回復し、蒸し暑く感じられるところが多くなりそうです。２６日は大陸から高気圧が張り出し、近畿地方は次第にその勢力圏内となるでしょう。ただし、北風に変わって湿った空気が流れ込む影響で、北部では昼ごろまで断続的に雨の降る所がありそうです。その他の地域でも山沿いを中心ににわか雨にお気をつけください。午後は広い範囲で日ざしが届くようになってくるでしょう。