2026年度の県内の公立高校の募集定員が発表され、1万1930人と過去最少となりました。募集定員は過去10年減少傾向にあり、過去最少を更新するのは4年連続です。2026年3月に県内の中学校を卒業する予定の人は、2025年3月の卒業生よりも100人多い1万5224人です。これに対し、来年度の公立高校の募集定員は今年よりも40人少ない1万1930人で過去最少となりました。指宿高校の普通科が1学級減り、来年度から2クラスになります。202