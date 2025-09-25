国土交通省は25日、国道の地下に空洞があり、陥没する恐れが高いと8月に発表した119カ所の都道府県別内訳を明らかにした。最多は北海道の30カ所だった。修繕を終えたり、掘り起こしても空洞がなかった箇所があったりしたため、いずれも直ちに陥没する恐れはないという。空洞がなかった箇所も含めた119カ所の内訳は、北海道30カ所のほか、広島県13カ所、島根県11カ所などだった。国交省は、空洞の多少の理由などの分析は難しい