大阪市を訪問中の秋篠宮さまと長男悠仁さまは２５日午後、大阪・関西万博の会場で、ブータンが入る共同館「コモンズＤ」を視察された。ブータンのブースには、同国を代表する仏教寺院の一つで、絶壁の中腹にある「タクツァン僧院」の模型や民族衣装などが展示されている。案内役によると、悠仁さまは２０１９年に同国を私的に訪問した際に同僧院に足を運んだといい、「大変楽しい思い出がございます」と話されたという。これ