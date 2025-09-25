ドジャースの地区優勝とワールドシリーズ連覇に向けて、盛り上がりを見せ始めている地元では、大谷選手だけではなく愛犬デコピンも壁画に登場しました。【映像】大谷選手らが描かれた壁画大谷選手のそばにピッタリと寄り添っているのは、球場名物の「ドジャードッグ」をくわえたデコピンです。壁画はロサンゼルス近郊に新しくオープンしたハンバーガー店に描かれました。去年のワールドシリーズで、フリーマン選手が放ったサ